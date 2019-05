Türkiye Gazetesi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, siber güvenlik alanında uzun süredir yatırım yaptıklarını belirterek “Bu noktada Türkiye’nin hem güvenlik teknolojilerinde yerlileşmesi hem de kendi güvenlik yetkinliğini oluşturması çok önemli. Bu konuyla ilgili gurur duyacağımız bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum” dedi. Erkan, Türkiye’nin dünyanın en çok siber saldırı alan ülkeleri arasında olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: Siber saldırı tehdidi dünyanın her tarafında konvansiyonel savaşların önüne geçmiş durumda. Biz de Turkcell olarak siber güvenlik konusunda uzun süredir yatırım yapıyoruz. Bizim bununla ilgili 100’ün üzerinde uzmandan oluşan siber güvenlik ekibimiz var ve her yıl bu ekibe 30 arkadaş katıyoruz. Dünyada sayılı ve Türkiye’de birkaç tane olan çok üst düzey bir güvenlik operasyon merkezi kurduk. Bu merkez 7 gün 24 saat, tüm dünyadaki bütün atakları takip ediyor. Her zaman Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasını savunduklarını vurgulayan Erkan, yerli e-maili yılın üçüncü çeyreğinde kullanıma sunacaklarını bildirdi. Erkan, yerli araba projesinin teknoloji kısmında rol almak istediklerini de belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: Otomobil dediğiniz zaman, otomobilin içinde navigasyon, televizyon gibi eğlence sistemleri teknolojisi var. Yerli araba projesi için heyecanlıyız ve gerçekleşmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız.