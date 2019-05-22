Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşsiz olup da çalışmak isteyen annelere devlet günlük 80 lira harçlık ödüyor. Uygulama, İŞKUR aracılığı ile yürütülüyor. Bu kapsamda da kadın istihdamının artırılması amacıyla İşte Anne Projesi başlatıldı. İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için İŞKUR tarafından hem mesleki eğitim kursları hem de işbaşı eğitim programları düzenleniyor.

Mesleki eğitim kursları ile amaç; mesleği olmayan veya bir mesleği olup da iş bulamayan ya da mesleği yeterli olmayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek, istihdama katılmalarını sağlamak. İşbaşı eğitim programının temel amacı ise mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak istihdam edilmelerini sağlamak. İşte Anne Projesi de bu kapsamda hayata geçirildi.

SİGORTA DA KARŞILANIYOR

Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor.

Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. Ödenecek tutar ise günlük 80 lira. Daha açık bir anlatımla; 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İŞKUR’un açtığı programlara katılmaları halinde devlet, günlük 80 lira, aylık da 2.400 lira para ödüyor. Ayrıca annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor.

Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.

Mesleği eğitim kurslarına katılacak kadınlar ise 160 gün kurs görüyor ve kurslar; günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat. Yani, İşte Anne Projesi ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet, 7.200 lira maaş ödüyor.

ŞARTLAR NELER?

Peki, İşte Anne Projesine nasıl dahil olunacak? Öncelikle, destekten yararlanmak için 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi oldukları belgeyi İŞKUR’a vermeleri gerekiyor. Proje kapsamında İŞKUR, 81 il müdürlüklerinde İşte Anne Birimi kuracak ki, birimlerin çoğu kuruldu.

Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulübü bulunan illerde öncelikle İş Kulüpleri’ne katılmaları, İş Kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Ardından kadınlar, İŞKUR tarafından en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından faydalanıyor.

400 LİRA KREŞ YARDIMI

İşte Anne Projesine katılan kadınlara sadece maaş ödenmiyor ayrıca çocukları için kreş desteği de sağlanıyor. Proje kapsamında; sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği veriliyor.

Destek program süresince de devam ediyor. Bunun için de çocuğun kreşe gittiğine dair belgelerin İŞKUR’a teslim edilmesi yeterli. Kreş desteği ile birlikte projeye katılan kadınlara devletin ödediği destek aylık 2.800 lirayı buluyor.

DESTEKTEN NASIL YARARLANACAKSINIZ?

-0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor.

-İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak.

-İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.

-Desteğe başvurulduğundan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

-Desteğe başvurulduğu tarihten önceki son 1 ayda emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

-İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.

Hürriyet