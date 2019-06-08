Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç piyasada bu yıl yaşanan gelişmelerden biri de, otomotivde yaşanan daralma... Otomobil ve hafif ticari araç pazarında Nisan 2018’de 71 bin 126 olan satışlar, bu yılın aynı döneminde yüzde 56’lık düşüşle 30 bin 971’e geriledi. İlk dört aydaki daralma yüzde 48 oldu. Öte yandan hem turizmin canlanması hem de bireylerin ve şirketlerin artık daha fazla kiralık araçlara yönelmeye başlaması, bu sektördeki yatırımları artırıyor. Böylece daralan otomotiv pazarının imdadına, özellikle filo tarafında yapılan alımlar yetişiyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Kantar iş birliği ile hazırladığı, 2019 yılının Ocak-Mart dönemine ait “Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. Buna göre operasyonel araç kiralama sektörü, 2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10’u olan, 6 bin 700 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde 805 milyon TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü, 28 milyar 600 milyon TL oldu. Sektörün filosundaki araç sayısı, toplamda 305 bin adet oldu. TOKKDER raporuna göre ilk üç aylık dönemde Renault, yüzde 26,2’lik payı ile, sektörün en çok tercih ettiği marka oldu. Onu 13,3 ile Volkswagen, yüzde 13,2 ile Fiat, yüzde 10,3 ile Ford takip etti.

ŞİRKETLER İÇİN AVANTAJLI

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici; küresel, “Sınırlı olan kaynakların verimli kullanımı ve risk yönetimi, şirketler için her zamankinden daha önemli bir hâle geldi. Bu noktada risklerini azaltarak kaynaklarını verimli kullanmak isteyen şirketler, araç ihtiyaçlarını karşılamak için satın alma alternatifi yerine, operasyonel kiralama yöntemini tercih ediyor. Bu tercih, işletmelere, kaynaklarını verimli kullanma adına iyi bir alternatif olurken, üstlerindeki birçok riski de bertaraf etme imkânı sunuyor. Faiz, ikinci el satış fiyatı ve sigortada hasar/prim oranı gibi riskler, operasyonel kiralama yöntemini tercih eden şirketler için sorun olmaktan çıkıyor. Araç kiralayan şirketler tüm kaynaklarını asıl faaliyetlerine yönlendirerek verimliliklerini artırıyor” dedi.

AĞIRLIK DİZEL OTOMATİK

Filoya dâhil olan araçların yüzde 93,6’sı dizel, yüzde 53,8’i ise otomatik vitesli... 2018 yılında yaklaşık 5,3 milyar TL vergi ödeyen operasyonel kiralama sektörü, 2019 yılının ilk üç aylık döneminde 471 milyon TL vergi ödeyerek ülke ekonomisine de yaptığı katkıyı sürdürdü. Sözleşme sürelerine bakıldığında; yüzde 62,4’lük oran ile, en fazla 30-42 aylık sözleşmeler tercih ediliyor.