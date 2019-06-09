Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, sektörlerinin ülke ekonomisi için 10 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturduğuna dikkat çekti. Geçen sene ilk defa dış ticaret fazlası verdiklerini vurgulayan Akcan “Hedefimiz 2023 yılında 1,5 milyon sertifikalı tohum ve 250 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaşmak. Tohum üretimimiz, ihtiyacımızın yüzde 40’ını karşılıyor. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sertifikalı tohum kullanım oranını yüzde 70’lerin üzerine çıkardığımızda, asıl başarıyı yakalayacağız. Buna hazırız” dedi. Türkiye’nin sektördeki bu gelişimi, dünyanın da dikkatini çekti. Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF), Dünya Tohum Kongresi’ne, 2023’te Türkiye’nin ev sahipliği yapmasına karar verdi.