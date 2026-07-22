Ticaret Bakanlığı, Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. Söz konusu ürünün kimyasal risk taşıdığı belirtildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere erişiminin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

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KİMYASAL RİSK!

Denetimler sonucunda Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın limitlerin üzerinde kurşun içerdiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, kimyasal risk taşıdığı belirlenen ürün hakkında ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararının alındığı ifade edildi.

Ünlü markada kimyasal risk! Bakanlık satışını yasakladı, raflardan toplatılıyor

SAĞLIKTA TAVİZ YOK!

Açıklamada, özellikle çocukların günlük yaşamda kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik kriterlerine tam uyumun halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak, çocukların sağlığını riske atabilecek hiçbir ürünün piyasada yer almasına müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

Ünlü markada kimyasal risk! Bakanlık satışını yasakladı, raflardan toplatılıyor

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Bakanlık, ürün güvenliği denetimlerinin 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde sürdürüldüğünü belirterek, güvenlik kriterlerini karşılamayan ürünler hakkında gerekli idari tedbirlerin uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

Ayrıca güvenli üretim, güvenli ticaret ve güvenli tüketim anlayışı doğrultusunda, özellikle bebek, çocuk ve hassas tüketici gruplarını ilgilendiren ürünlerde tavizsiz denetim yaklaşımının sürdürüleceği ifade edildi.

Ünlü markada 'kimyasal' risk! Bakanlık satışını yasakladı, raflardan toplatılıyor

KURŞUNUN ZARARLARI

Yüksek miktarda kurşuna maruz kalmak "kurşun zehirlenmesine" neden olabilir. Düşük seviyelerde bile kurşuna maruz kalmak, özellikle çocuklarda zamanla hasara neden olabilir. En büyük risk, geri dönüşü olmayan hasarların meydana gelebileceği beyin gelişimidir. Daha yüksek seviyeler hem çocuklarda hem de yetişkinlerde böbreklere ve sinir sistemine zarar verebilir. Çok yüksek kurşun seviyeleri nöbetlere, bilinç kaybına ve ölüme neden olabilir.

Ünlü markada 'kimyasal' risk! Bakanlık satışını yasakladı, raflardan toplatılıyor

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