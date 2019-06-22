Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracı, uluslararası hava sahasında uçarken, İran tarafından düşürülmüştü. ABD Başkanı Donald Trump da, sosyal medya üzerinden “İran çok büyük bir hata yaptı” mesajını paylaştı. Böylece Orta Doğu’da ABD-İran ilişkileri daha da gerginleşti. Hatta Trump’ın, İran’a yönelik bir hava saldırısına onay verdiği, ancak hemen sonra bu kararından vazgeçtiği de ileri sürüldü. Dünyanın en fazla petrol sevkiyatının gerçekleştiği Hürmüz Boğazı, Tahran yönetimi tarafından kapatılma tehdidiyle karşı karşıya... Bu sebeple Orta Doğu’da gerilim tırmanmış durumda...

Güvenli liman talebiyle ons altın 1.400 dolara yaklaştı. Dolar da risk iştahının azalmasıyla birlikte yeniden 5,80’nin üzerine çıktı. Bu arada Kapalıçarşı’da gram altın, 260 TL’yi gördü. Petrol fiyatları ise iki günde yüzde 5’e yakın prim yaptı ve 65 doları geçti. Analistler, şimdilik sıcak bir temas olmadığının anlaşıldığını, ancak yaşanacak muhtemel gelişmelerin, fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını belirtiyor.