Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFM Sinemaları’nın kurucuları tarafından hayata geçirilen FDR (Fitaş Digital Republic) Oyun Cumhuriyeti projesinin ilk ayağı İstiklal Caddesi’nde açıldı. Türkiye genelinde 22 şehirde kurulması planlanan ve 7/24 açık olacak FDR merkezleri; yüzlerce özel yapım bilgisayara ve 4000’e yakın popüler oyunun en güncel versiyonlarına sahip olacak. Oyunseverler; turnuvalar, yayıncı ve espor takımı buluşmaları, kamplar, özel oyun odaları, cosplay yarışmaları, masa oyunları ile sosyalleşecek; sevdiği ve hayran olduğu yayıncı, fenomen ve profesyonellerle buluşacak ve oyun keyfini FDR’de yaşayacak. FDR’nin kendine özgü zengin yemek menüsü sayesinde misafirler, isterlerse profesyonel oyuncuların sağlıklı beslenme tercihlerini deneyimleyebilecekler.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YATIRIMI

Toplam 12 yatırımcıdan 30 milyon TL değerlemeyle yatırım alan FDR’nin CEO’su Adnan Akdemir, dijital oyun merkezi konusunda Türkiye’nin en büyük yatırımına imza attıklarını belirterek “Hedefimiz, herkese dijitalin en üst seviyelerindeki teknolojilere kolay erişim imkânı sunarak, evlerinde yaşayamayacakları bir deneyim sunmak ve buna önem veren benzer insanlarla sosyalleşebileceği çevrim içi ve çevrim dışı alanlar oluşturmak. Bunu yaparken Türkiye’yi ve dünyayı da umursayan bir şirket olmak istiyoruz” dedi.

OYUNCULAR OTELDE KAMPA GİRECEK

Oyunseverler bu merkezlerde, BattleNet.gr’nin yazılım teknolojisini deneyimleyebileceğini belirten Akdemir “Türkiye’nin en büyük YouTube kanalları yönetim şirketi ILS Vision ortaklığı sayesinde, sevdikleri YouTuber’larla FDR stüdyolarında tanışıp, kendi videolarını çekip YouTube ve Twitch platformlarında yayınlarını kolaylıkla yapabilecekler. Ayrıca 17 odalı otelimizde espor takımları kamp yapabilecek. Yapacaklarımız bununla sınırılı değil. Dünyanın en büyük dijital oyun pazarlarından biri olan Kinguin.net’in Türkiye operasyonunu yürütmek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Kinguin bünyesinde yer alan ve profesyonel espor takımlarının kamp yapmak için kullandığı; içerisinde otel, antrenman odaları, eğitim merkezleri gibi alanlar yer alan Esports Performance Center’ları Türkiye’ye getirmek için de çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.