Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

¥ Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında yapım çalışmaları devam ediyor. Projenin Yerköy-Sivas arasında ray serimi devam ediyor. Seyahat süresini iki saate düşürecek YHT hattının test sürüşlerine, 2019 yılında başlanacak

¥ Hem yük hem yolcu taşımak üzere Bursa-Bilecik, Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Sivas-Erzincan arasında başlatılan hızlı demir yolu hatlarının çalışmaları devam ediyor.

¥ Ankara (Polatlı)-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattında yapım çalışmaları sürüyor. Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar-Uşak arasında 2019 yılında ray serimine başlanacak. Ankara-İzmir arasındaki 824 kilometre mesafe 624 kilometreye, trenle seyahat süresi de 3 saat 30 dakikaya düşecek.

¥ 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de yer aldığı 101 kilometrelik Malkara-Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale bağlantısına devam ediliyor. Köprünün kesonları denize indirildi. Yakın zamanda artık ayakları da yükselecek.

¥ 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu ile başkent, Akdeniz ve Güneydoğu bölgesine bağlanacak. 2019’da 50 kilometrelik kısmı yapılacak bu yol tamamlanınca 2021’de, Edirne’den Şanlıurfa’ya kesintisiz otoyol bağlantısı da bitirilmiş olacak.

¥ İstanbul- İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü Projesi’nde de son aşamaya gelindi. Toplam 448 kilometrelik yolun tamamı, ağustosta hizmete açılacak. Böylece İstanbul-İzmir arası 3,5 saate kadar düşecek.

¥ Türkiye’nin deniz üzerine yapılan ikinci havalimanı ‘Rize-Artvin’de de çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. Havalimanının, sözleşme tarihinden önce, 2020 yılında hizmete açılması bekleniyor.