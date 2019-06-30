Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, “36 kişilik AR-GE ekibimizin 14 yıllık çalışmasının başarısı bu… Dünyada en etkili patlayıcı sistemlerini uzaktan algılayan ve görüntüleyen bir sistem geliştirdik. Ordumuz, sistemlerimizi en kritik sahalarda, zorlu şartlarda test ediyor. Yerin 50 metre derinliğine kadar mağaralar, tüneller, menfezler, sığınaklar ve orman örtüsü içine gizlenmiş her türlü cisim, TSK için artık sır değil. Her türlü patlayıcıyı, mühimmatı, kimyasal maddeleri hatta teröristlerin tedavisinde kullanılan ilaçları, kremleri havadan görebiliyoruz” dedi. İlk askerî drone sistemini; Fransa, İtalya, Rusya, İsrail, Filipinler, Tunus, İran, Irak, Ukrayna ve Filistin’e ihraç ettiklerini belirten Başbuğ, “Yurt dışından yoğun talep alıyoruz. Çünkü bu cihaz, hiçbir ülkenin üretemediği, amonyum nitrat içerikli patlayıcıları bile tespit edebilen bir drone” diye konuştu.