Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan rehbere göre, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilebilmesi için öncelikle sulh hukuk mahkemesinden veya noterden mirasçıların, miras paylarını gösteren veraset ilamının alınması gerekiyor. Söz konusu beyannamenin, ölüm Türkiye’de meydana gelmişse ve mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay, yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde verilmesi önem taşıyor. Beyannamenin vergi dairesine elden ya da posta yolu yanında elektronik ortamda verilmesi de artık mümkün olacak. Beyanname, veraset ilamı alındıktan sonra, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) sayfasında yer alan “Veraset İşlemleri” kısmından elektronik ortamda teslim edilebilecek. İnteraktif Vergi Dairesi şifresi olmayanlar, kaydolarak anında şifre alabilecek ya da e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapabilecek. Ek belgeler yine elektronik ortamda beyannameye eklenebilecek. Vergi kredi kartı, banka kartı, internet bankacılığı ya da vergi dairelerinden ödenebilecek.