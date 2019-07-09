Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 yılda 11 milyon 800 bin kişiye ulaşılan BES’in 5 milyon kişilik kısmını Otomatik BES’liler oluşturuyor. Konuyla ilgili bilgi veren NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Kerem Özdağ “Bu kapsamda hizmet veren emeklilik şirketlerinin sermaye yapıları oldukça güçlü. Katılımcıların ödediği katkı payları emeklilik fonlarında yatırma yönlendirildikten sonra Takasbank’ta saklanıyor. Fonlar da önemli gelir sağlıyor” dedi.

Sistemde bugün itibarıyla 6 milyon 806 bin katılımcı, 86 milyar 49 milyon lira biriktirmiş durumda. Bu birikime devletin de 13 milyar 36 milyon liralık birikimi eklenmiş bulunuyor. Otomatik katılımcıların fon birikimi 6 milyar 320 milyon lira iken, devletin katkısı daha yüksek oranlı ve 5 milyar 114 milyon lira. Sisteme dâhil olan işveren sayısı ise 202 bin 529’a ulaşmış durumda.