16 yılda 11 milyon 800 bin kişiye ulaşılan BES’in 5 milyon kişilik kısmını Otomatik BES’liler oluşturuyor. Konuyla ilgili bilgi veren NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Kerem Özdağ “Bu kapsamda hizmet veren emeklilik şirketlerinin sermaye yapıları oldukça güçlü. Katılımcıların ödediği katkı payları emeklilik fonlarında yatırma yönlendirildikten sonra Takasbank’ta saklanıyor. Fonlar da önemli gelir sağlıyor” dedi.
Sistemde bugün itibarıyla 6 milyon 806 bin katılımcı, 86 milyar 49 milyon lira biriktirmiş durumda. Bu birikime devletin de 13 milyar 36 milyon liralık birikimi eklenmiş bulunuyor. Otomatik katılımcıların fon birikimi 6 milyar 320 milyon lira iken, devletin katkısı daha yüksek oranlı ve 5 milyar 114 milyon lira. Sisteme dâhil olan işveren sayısı ise 202 bin 529’a ulaşmış durumda.
BES’ten ayrılan geri dönebilecek
Bütün çalışanların bireysel emeklilik sistemine dahil olmasını öngören Otomatik Katılım’da sıra, çalışan sayıları 5-9 arasında olan işletmelerde. Bu tür iş yerinde çalışanların BES’e dahil olması için süreç devam ederken, otomatik katılımla sisteme dahil olmuş ancak daha sonra ayrılma hakkını kullanmış tasarruf sahiplerinin tekrar sisteme dâhil olmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi.
16 yılda 11 milyon 800 bin kişiye ulaşılan BES’in 5 milyon kişilik kısmını Otomatik BES’liler oluşturuyor. Konuyla ilgili bilgi veren NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Kerem Özdağ “Bu kapsamda hizmet veren emeklilik şirketlerinin sermaye yapıları oldukça güçlü. Katılımcıların ödediği katkı payları emeklilik fonlarında yatırma yönlendirildikten sonra Takasbank’ta saklanıyor. Fonlar da önemli gelir sağlıyor” dedi.
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