Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Dijital servislerini 38 ülkeye ihracat eden Turkcell, Karayiplerden Papua Yeni Gine’ye, Jamaika’dan Nepal’e kadar uzanıyor. 1.440 stratejisi çerçevesinden kullanıcıların her dakikasına dokunmak istediklerini belirten Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ “Uygulamalarımız dünya genelinde 200 milyon indirilme rakamına ulaştı. İletişim ve yaşam platformumuz BiP, Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. 38 milyondan fazla indirildi ve 192 ülkede kullanıcısı var. Günlük 450 milyon mesaj gönderiliyor, Antarktika’da bile BiP kullanıcısı var. Bireysel bulut platformumuz Lifebox’ta toplam depolanan dosya sayısı 8 milyon akıllı telefonun hafızasını dolduracak kapasiteye erişti. Müzik platformumuz Fizy’de yıllık şarkı dinleme sayısı 3 milyara ulaştı. Dergilik’te bugüne kadar indirilen yayın sayısı 211 milyon. TV+’ta günlük mobil TV izleme süresi 85 dakika. En fazla 4K kanal bugün TV’ta. Arama motorumuz Yaani’nin indirilme sayısı 9 milyona ulaştı. Tüm dijital servislerimizle milyonlarca kullanıcının hayatına dokunuyoruz. Kullanıcılarımızın gününün 24 saatini yani 1.440 dakikasını dolduracak servislerle varız” ifadelerini kullandı.

YERLİ MAİL VE ASİSTAN YOLDA

Tansuğ dijital servislerle ilgili yakın zamanda gerçekleşecek yenilikleri de paylaştı: Daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla Dergilik uygulaması geliştirilmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Dergilik uygulaması içinde sesli kitap ve e-kitap özelliklerinin yer almasını planlıyoruz. Müzik platformu fizy; dünyada gittikçe daha çok ilgi gören yaygınlaşmaya başlayan podcast’lere yer verecek. Yaani’nin bir sonraki yeniliği ise YaaniMail, ardından da YaaniAsistan gelecek. TV+ ise yıl sonuna kadar kullanıcılarına farklı dil ve operatör seçenekleri sağlayacak.