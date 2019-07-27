Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vergi kanunlarındaki pişmanlık, uzlaşma, izaha davet gibi mükellef lehine düzenlemeler ve bunlardan nasıl yararlanılacağına yönelik bilgiler de iletilecek.

GÖNÜLLÜ UYUM

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı’na (2019-2021) göre, kayıt dışıyla mücadele çalışmaları kapsamında mükellefin gönüllü uyum seviyesi yükseltilecek. Buna göre; hanehalkı anket sonuçları kullanılarak ülkede öne çıkan bazı sektörler bazında kayıt dışı ekonominin boyutu ölçülecek ve analiz raporu hazırlanacak.

Makro ekonomik ve finansal veriler değerlendirilerek, makro düzeyde ve vergi türleri bakımından vergi açığı hesaplanacak.