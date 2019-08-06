Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik” ifadesini kullandı.

Toplantı öncesi TOGG Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret eden Bakan Varank, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş’tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti. Karakaş, Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde gelinen son duruma ilişkin sunum yaptı ve otomobilin üç boyutlu çizimini gösterdi. Söz konusu toplantıya Bakan Varank’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu üyelerinden Ethem Sancak, Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ve Taha Yasin Öztürk de katıldı.