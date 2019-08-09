Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birlikteliğin sağlanması hâlinde, Gaziantep’in dünyanın en büyük halı üreten kenti unvanını koruyabileceğini vurgulayan Kaplan “Sektörümüzün bütün paydaşlarıyla ortak hareket etmek zorundayız. Son bir yıllık süreçte ürettiğimiz halıları 179 ülkeye ihraç ettik. En fazla ihracatı sırasıyla ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya, Birleşik Krallık, Libya, Mısır, Birleşik Arap Emîrlikleri, İran ve Kuveyt’e yaptık. Halı ihracatındaki artış, her ay periyodik olarak devam ediyor. Yenilikçi ürünlerimizle dünya pazarlarındaki ağırlığımızı her geçen gün daha fazla hissettiriyoruz” dedi.