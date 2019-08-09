Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu TRABZON

Trabzon’da İkisu Hasat Şenliği’nde açıklamalarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ürün İhtisas Borsasının kuruluşunu tamamlayarak hayata geçirdiklerini anlattı ve “İnşallah hasat dönemiyle birlikte fındık da burada alınıp satılmaya başlanacak. Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de sanayici kazanacak. Fındık fiyatı Hamburg borsasında belirleniyor şeklindeki, şehir efsanesini de bitirmiş olacağız” dedi.

Fındığın Türkiye’nin en stratejik ürünlerinden olduğunu, fındığın tek başına tarımsal ürün ihracatının yüzde 10’unu gerçekleştirip 600 bin aileye ekmek olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu “Şu an Türkiye 110 ülkeye fındık ihraç ediyor. Ama sadece yüzde 40’ı işlenmiş şekilde. Bunu artırmalıyız. Bunun için önce fındığın kalitesini artıralım. İşte Trabzon Ticaret Borsamız bunu yapıyor. TOBB olarak biz de destekliyoruz ve yaşlı bahçeler yenileniyor, sıralı sistemle ağaç dikiliyor. Böylece önceden dönümden 60-70 kilo ürün alınırken şimdi 200 kiloya ulaşmak mümkün oluyor. Böyle devam edersek ihracat gelirini 2 milyar dolardan 5-6 milyar dolara çıkarabiliriz” ifadesini kullandı.