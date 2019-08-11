Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’den konut alımında Irak’tan sonra ikinci sırada, vatandaşlık başvurularında ise ilk sırada olan İranlılar; TOBB verilerine göre 2019’un ilk yarısında, Türkiye’de şirket açarak doğrudan sermaye yatırımı yapan ülkeler arasında birinci sıraya yerleşti. İlk altı ayda gelen İranlı turist sayısı da 900 bine yaklaştı. MÜSİAD Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, yıl sonu itibarıyla Türkiye’ye gelen İranlı turist sayısının, geçen yıla göre ikiye katlanarak 2 milyona yaklaşmasını beklediklerini söyledi. Çayabatmaz, “İranlıların turistik ziyaretleri, daha sonra ülkeye yatırım yapma kararlarına da etki ediyor. Gelen İranlı turistlerin birçoğu Türkiye’nin güzelliklerine ve potansiyeline hayran kalıyor. Gördükten sonra yatırım yapma kararı aldıklarına sıkça şahit oluyoruz” dedi.