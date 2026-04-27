Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın ardından beklenen açıklama geldi. ''Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?'' merak edilirken 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınava ait soru kitapçıkları ve doğru cevaplar erişime açıldı.

Bu yılki bursluluk sınavı, geniş bir katılımla tamamlandı. 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfların yanı sıra hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıf düzeyindeki öğrenciler sınavda yer aldı. Türkiye genelinde ve yurt dışındaki merkezlerde organize edilen sınav, binlerce okul ve on binlerce salonda eş zamanlı olarak uygulandı. Toplamda yaklaşık 1 milyona yakın öğrenci sınavda ter döktü. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın ardından adayların merakla beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

26 Nisan’da düzenlenen sınava katılan öğrenciler, yayımlanan içerikler üzerinden doğru ve yanlışlarını kontrol ederek sınav performanslarını değerlendirmeye başladı.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi ''www.meb.gov.tr'' üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, sistem üzerinden bireysel bilgileriyle giriş yaparak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilecek. Ayrıca sınava ilişkin tüm duyurular ve güncellemeler de aynı platform üzerinden paylaşılmaya devam edecek.

