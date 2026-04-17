Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Nisan 2026’da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı giriş yeri belgeleri e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler sınav bilgilerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşabilecek. İOKBS belgesi nereden öğrenilir, bursluluk sınavı ne zaman gibi sorular şu sıralar internette en çok aranan konular oldu, işte tüm merak edilenler...

Öğrencilerin yakından takip ettiği 2026 İOKBS ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. MEB tarafından yapılan açıklamada İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş yeri belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.

2026 İOKBS GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra sınava girecek öğrencilere teslim edilecek.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERİ BELGELERİ NEREDEN GÖRÜLÜR?

Ayrıca veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ndeki "öğrenci sınav bilgileri" ekranından oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi duyurusuna göre sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.

