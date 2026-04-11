"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu", yayımlandı. Kılavuzla birlikte sürece ilişkin ayrıntılar belli oldu. En çok merak edilen konulardan biri de sınav giriş belgeleriydi, kılavuzda belgelere de değinildi. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu mu?

5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak bursluluk sınavına ilişkin takvim geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.

İOKBS sınavı giriş belgelerine ilişkin açıklama! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce https://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

