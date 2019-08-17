Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), demir çelik sektöründe, İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda’da üretim faaliyetleri bulunan, İngiliz sanayi devi British Steel’i satın almak üzere ön anlaşmaya vardı. Finansal darboğaza giren ve mayıs ayında satışa çıkan şirkete Avrupalı üreticiler olmak üzere dünya genelinden 80’e yakın çelik üreticisi talip olmuştu. OYAK’ın sahibi olduğu Ataer Holding, British Steel için sunduğu stratejik gelecek planı ile verilen teklifler arasından sıyrılarak, iki aylık süre boyunca detaylı finansal, yasal ve operasyonel inceleme yapacak tek şirket olma hakkını (münhasırlık) elde etti. Münhasırlık süresi boyunca British Steel’in gelecekteki başarısında önemli rolü olacak olan müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları ile yakın müzakereler yapılacak. Detay inceleme sürecinin 2019 Ekim ayında tamamlanması ve başarıyla sonuçlanması hâlinde devir teslimin 2019 yılı içinde yapılması bekleniyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem “Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK olarak, Türkiye’nin her alanda dünya liginde oyunculara sahip olmasının önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda Türk çelik sektörünün son yıllardaki en büyük başarılarından birine imza attık ve İngiliz sanayi devi British Steel’i satın almak üzere ön anlaşmaya vardık. Büyüme odaklı vizyonumuzla, Türkiye ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam edecek ve üyelerimize sürdürülebilir yüksek nema sağlamak adına yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi



OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan ise İngiliz sanayi tarihinin gelişiminde önemli bir yere sahip olan British Steel’in alımı ile gruplarının değer zincirindeki etkinliğini geliştirirken, nihai ürün portföylerindeki katma değerli ürünlerin ağırlığını daha da artıracağını kaydetti. Özcan, şunları kaydetti: OYAK Maden Metalürji Grubu olarak, dünya ölçeğinde demir çelik sektörünün devleriyle yarışan, kalitemizle kendimizi dünyada kabul ettirmiş, aranan, tercih edilen bir markayız. Önümüzdeki dönemde de pazar payı yönetimine verdiğimiz önem ile küresel piyasalardaki her türlü gelişmeyi etkin bir şekilde izleyecek ve stratejik hedeflerimize katkı sağlayacak hamleleri proaktif bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte British Steel’in Ataer çatısı altına alınması, grubumuzun gelecek planları dahilinde attığı ilk adım olup, önceliğimiz bu üretim sahasındaki üretim kapasitesini artırmak ve temiz çelik üretimine yatırım yapmak olacak.



150 yıllık şirket

İngiltere’nin 150 yıllık çelik şirketi British Steel, 4,5 milyon ton/yıl ham çelik üretim kapasitesiyle başta ray ve yapısal çelik olmak üzere 1.500’e yakın stratejik öneme sahip uzun çelik üretiyor. İngiltere’de birçok projede imzası bulunan British Steel’in ürünleri İstanbul Havalimanı’nda da kullanılıyor.