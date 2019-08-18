Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut projesi geliştiren firmaların satış ofislerinde gözle görülür bir yoğunluk yaşanırken birçok aile hayalini kurduğu projelerden daire satın alarak ev sahibi oldu. Uzun süredir sakin bir tablo oluşan konut sektöründe satışların artmasıyla birlikte stoklar da azalmaya başladı. Birçok emtiada artış olmasına rağmen bu artışları konut fiyatlarına yansıtmadıklarını ifade eden sektör temsilcileri, ev sahibi olma hayali kuran ya da yatırım yapmak isteyenler için konutta sunulan fırsatların bir an önce değerlendirmesini öneriyor.