65 yaş üstüne rapor zorunluluğu mu var? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
"Tapu'da 65 yaş üstündeki vatandaşlardan sağlık raporu isteniyor" iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden, bazı medya organlarında yer alan "65 yaşa rapor zorunluluğu" iddiası ile ilgili açıklama yaptı.
Genel müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1-2 Ekim tarihlerine ait istatistikler paylaşılarak 65 yaş ve üzerine ait bin 224 başvurudan sadece 196'sının rapor ibrazı ile gerçekleştirildiği belirtildi.
ŞÜPHELİ DURUMLARDA RAPOR İSTENİYOR
Yaş sınırı olmaksızın şüpheli olduğu değerlendirilen durumlarda vatandaşlardan sağlık raporu talep edilebildiği belirtilen açıklamada, "Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin