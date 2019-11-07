Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık, kültür, gastronomi, golf, kruvaziyer gibi üst harcama gruplarından turistin gelmesini sağlayan turizm türlerinde çalışmalar hızlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, çalışmalarını turizmin çeşitlendirilmesi ve 24 aya yayılması merkezinde belirlerken, turizm işletmecileri de büyüme ve gelirlerini artırmak için aynı yöntemi izliyor. Aida Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği (USTUD) Kurucu Başkanı Adviye Bergemann, Türkiye’de turistin kişi başına bıraktığı gelirin 1.000 dolar olması gerektiğini söyledi. 2019 yılının turizm açısından iyi bir sene olduğunu, ocak-eylül döneminde geçen seneye nazaran yüzde 15’lik artış yaşandığını söyleyen Bergermann “Dünya turizm geliri ortalaması 1.032 dolar. Bizde bunun yarısı kabul edilebilir değil” dedi.