Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, 1 Ocak-31 Ekim 2019’da kente gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artışla 14 milyon 136 bin oldu. Günlük ve aylık bazda gelen turist sayısında tüm zamanların rekorlarının kırıldığı kenti, en çok Rus turistler ziyaret etti. 5 milyon 414 bin turist ile geçen yılın tamamında gelen Rus turistin bu yılın 10 ayında geldiğine dikkat çeken Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca “Rusya şu anda birinci pazarımız. Hâlen talep alan Rus pazarı, kışın da önemini ve artışını gösterecek” dedi.