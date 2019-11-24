Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Dünya baş döndürücü bir hızla gelişiyor ve değişiyor. Durdurulması zor olan bu değişim ve dönüşüm, aynı zamanda çok sayıda problemi de beraberinde getiriyor. Bir yanda yapay zekâ, sürücüsüz araçlar, dijitalleşme, nesnelerin internetinden bahsediyoruz. Diğer yanda ise açlık, yoksulluk gibi meseleler devam ediyor. Türkiye, bu konuyla ilgili önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Kalite Derneği (KalDer), 26 Kasım’da “28. Kalite Kongresi”ni düzenleyecek. Kongrenin ana başlığı ise “Çözüm Özünde”... İki gün sürecek kongreye ‘kriz kahini’ olarak bilinen dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini’nin de aralarında bulunduğu önemli isimler katılacak. Toplam kalite anlayışını Türkiye’de yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten KalDer Başkanı Görgün Özdemir, “2018 yılına ait ‘ülkelerin rekabet gücü’ rakamlarına baktığımızda Türkiye, 141 ülke arasında 61’inci sırada yer aldı. Yine geçen yılın verileri, Türkiye’nin, dünyanın en büyük 18’inci ekonomisi olduğunu gösteriyor. Arada büyük bir fark var. Bu verileri değerlendirdiğimizde, ülkemizde en önemli önceliğin rekabet gücünü artırmak olduğunu söyleyebiliriz. Finansal ortamın sağlanması, şirketler için uygun altyapının oluşturulması, kaynakların doğru kullanılması önemli. Bunlar daha makro konular. Şirketlerin ise daha mikro düzeyde öncelikleri olmalı. Bilgi birikimi, girişimcilik, sermaye yeterliliği, nitelikli iş gücü gibi konulara ağırlık verilmeli. Tabii tüm bunların sonucunda yüksek katma değerli ürünlerimizi uluslararası pazarlarda yaygınlaştırmamız gerekiyor. Düzenleyeceğimiz kongrede bu konuları masaya yatıracağız” dedi.