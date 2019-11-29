Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enflasyonda Temmuz 2017’deki veriden 26 ay sonra tek hanenin görülmesi, Sanayi Üretim Endeksi’nde 12 ay sonra gelen yükseliş, Ekonomik Güven Endeksi’nde son 16 ayın en yüksek değerinin ortaya çıkması, yılın son bölümüne ve 2020’ye yönelik pozitif beklentileri artırdı. Şimdi bütün derecelendirme kuruluşlarından, not artırma beklentileri güç kazandı. Fitch Ratings, kasım başında Türkiye ekonomisinin ilerleme kaydettiğini belirterek “negatif” görünümünü “durağan”a çevirmişti. Analistler; önümüzdeki 3-6 aylık süreçte beklenen not artışlarının arka arkaya gelebileceğini, borsada 105 bin seviyesinin artık taban olduğunu, dolarda ciddi yükseliş potansiyelinin görünmediğini vurguluyor.