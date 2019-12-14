Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mercedes-Benz Türk, bu kapsamda şirket içindeki içme suyu ihtiyaçlarını özel arıtma sistemlerinden sağlanmaya ve plastik yerine cam bardak ile cam şişe kullanımını desteklemeye başladı. Bu kararla şirkette yılda 350 bin pet şişe ve yaklaşık 15 milyon plastik bardağın kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “Şirketimizin üretim harici tüm alanlarında tek kullanımlık plastik tüketimini durdurma kararı aldık. ‘Yedinci Kıta’ olarak bilinen, yüzölçümü Türkiye’nin beş katı büyüklüğünde olan Pasifik Okyanusu’ndaki çöp yığınlarının daha da büyümesini engellemek istiyoruz” dedi. Mercedes-Benz Türk, kırtasiyedeki tek kullanımlık plastik alımını da yüzde 25 azaltacak. Şirket, Ocak 2020 itibarıyla 100 bin şeffaf dosya, dört bin adet plastik içeren kalem, bin 500 adet plastik anahtarlık, pipet, bıçak, çatal gibi ürünleri satın almayacak.