Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

İSTANBUL

Özel okulların yaşadığı ekonomik problemler, birçok veli, öğrenci ve öğretmene mağduriyet yaşatıyor. Son olarak Doğa Koleji ile gündeme gelen mağduriyet, özel okulların kayıt sözleşmelerini de tartışmaya açtı. Hukukçular, bu tür sorunlar karşısında yüklü miktarlarda ödeme yapan aileleri koruyacak hukuki düzenlemeler yapılması gerektiğini savunuyor. Avukat Cevat Kazma, Özel Eğitim Kurumları Kayıt Sözleşmesi’nin yalnızca okulu yani işletmeyi korumaya yönelik maddeler içerdiğine dikkat çekti. Kazma, bunun önüne geçmek için ise şunları söyledi: Eğitim-öğretim döneminin ücreti ailelerden hemen tahsil ediliyor. Ancak yıl içinde yaşanabilecek öngörülemeyen problemler, birçok aileyi, öğrencileri ve öğretmenleri mağdur edebiliyor. Bu konuda adım atılmalı. Sözleşmede bu konuya dair özel maddeler yer almalı. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler kuruma karşı bütün sorumluluklarını yerine getiriyor. Ancak yaşanan problem karşısında velilerin ödedikleri ücretler, öğretmenlerin maaşları koruma altında almıyor.

Bankacılıkta yaşanan aksaklıkları ve muhtemel mağduriyetleri giderebilmek amacıyla BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) kurulmuştu. Benzer bir adım atılmalı. Okulların bütçeleri, kayıt sözleşmeleri, kayıt bedelleri, öğretmen sayıları, ödedikleri maaşlar ve gider-gelir tablolarını idari bir otorite oluşturularak denetlenmelidir. Her okulun kendi sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmede değişiklik yapma, herhangi bir maddeye şerh koyma hakkınız olamıyor. Ancak Yargıtay’ın son dönemde verdiği kararları oldukça önemli buluyorum. Veliler, okullar ile ilgili yaşadıkları problemlerde sözleşmelerini ihtarname yolu ile feshedebilir, ödedikleri ücreti geri almak için de tüketici mahkemesine dava açabilirler. Bu davada, ödedikleri ücretin dışında çocuğun yaşadığı psikolojik durum, manevi zarar olursa da manevi tazminat talep edebilirler.

Öte yandan hükûmet de yeni koruma tedbirleri üzerinde çalışıyor.