Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahmini, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) açıkladı. Doç. Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Uğurcan Acar tarafından hazırlanan “Baz Etkisiyle Yüksek Büyüme” başlığıyla yayınlanan Aralık 2019 notunda “Kesinleşen ekim ve kısmen açıklanan kasım ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre GSYH’nın yüzde 5,2 oranında artmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,8 büyüyeceğini öngörüyoruz “denildi.

Bu rakamın gerçekleşmesi hâlinde, 2019 büyümesi için Yeni Ekonomik Program’da öngörülen ve revize edilmiş yüzde 0,5 rakamının yakalanmış olacağı vurgulanan açıklamada “2018 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık büyümenin eksi yüzde 3 olduğu göz önüne alınırsa bu çeyrekte büyümenin baz etkisiyle yüzde 5’in üzerinde çıkması sürpriz olmayacaktır” ifadesi de kullanıldı.