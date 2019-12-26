Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 'Bugün yaptığımız kurul toplantısında 3 aylık elektrik tarifelerini belirledik. 2020 yılı Ocak Şubat Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir.' açıklamasında bulundu.