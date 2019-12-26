Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 'Bugün yaptığımız kurul toplantısında 3 aylık elektrik tarifelerini belirledik. 2020 yılı Ocak Şubat Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir.' açıklamasında bulundu.
2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe zam yapılmayacak
26.12.2019 - 20:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, '2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe zam yapılmayacak' açıklamasında bulundu
Etiketler : EPDK,
671213 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/671213.aspx
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