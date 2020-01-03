Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük altın üreticisi konumuna ulaştığını ifade eden Yücel, ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’, alınan tedbir ve verilen desteklerle altın üretiminin 2017 itibarıyla yükseliş trendine girdiğini, bu yıl altın üretiminin 45 tonun üzerine çıkarak yeni bir rekor kırmasının öngörüldüğünü aktardı.

Türkiye’de altın sektörünün 2001-2019 yıllarında toplam 338 ton altın üretimi gerçekleştiğine dikkati çeken Yücel, sektörde 10 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığının altını çizdi. Yücel, şunları kaydetti: Yılda yaklaşık 140-160 ton altın ithalatından dolayı 7-8 milyar dolarlık cari açık veriyoruz. Türkiye önümüzdeki birkaç yılda altın ithalatından kaynaklanan bu cari açığın yüzde 60’ını rahatlıkla kapatabilir.