Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 asgari ücretinde yaşanan artış ile birlikte kıdem tazminatında da yükselme bekleniyordu. 2019'un son enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı 2020 de belirlenmiş oldu. Kıdem tazminatında yaklaşık olarak yüzde 15'lik bir zam söz konusu. Son olarak haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatında yükselme yaşanmıştı. Peki kıdem tazminatı 2020 ne kadar ve kıdem tazminatı hesaplama, kıdem tazminatı tavan miktarı ne kadar?

KIDEM TAZMİNATI 2020 BELLİ OLDU

İşinden herhangi bir sebeple çıkarılan kişilere verilen kıdem tazminatında değişikliğe gidildi. 2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6790 lira oldu.

KIDEM NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatı aynı işyerinde en az 1 yıl çalışanlara ödeniyor. Tazminat hesaplanırken son brüt ücret dikkate alınıyor. Çalışılan yıl ve gün sayısına göre her yıl için bir brüt maaş olmak üzere hesaplama yapılıyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Düzenli olarak ve nakit olarak ödenen paralar da brüt ücrete ekleniyor.

STAJYERE 631 LİRA MAAŞ

2020'nin gelmesiyle birlikte staj yapan öğrencilere verilecek maaşlar artacak. 2019'da gençlere en az 548.70 lira ödenirken, bu tutar 631.19 liraya çıkacak. Devlet katkısı tutarı 2020'de 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 420.70, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 210.40 lira olarak uygulanacak.

KİMLERİ ETKİLİYOR?

Kıdem tazminatı tavanının altında kalan brüt maaşa sahip olan çalışanlar ise hesaplamalarını brüt maaşı ve çalıştığı yılı çarparak bulabiliyor. Örnek olarak 3500 lira brüt maaşa sahip olan ve 10 yıllık çalışma hayatı bulunan kişi 35 bin lira kıdem tazminatını hak etmiş oluyor.