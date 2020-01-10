Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dünya lüks turizm pazarından aldığı payı artırmak için çalışma yürüten DK Design, dev şirketleri İstanbul’da ağırlayacak. Bu kapsamdaki Continental Travel Show, 3-4 Şubat 2020 tarihleri arasında Inter Continental İstanbul Hotel’de yapılacak. DK Design Genel Müdürü Onur Korkmaz, ağırlıklı Rusya olmak üzere Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Polonya gibi ülkelerden 70 acente ve 120 katılımcıyı ağırlayacaklarını, Dubai, Maldivler, İngiltere gibi ülkelerden de sektörün öncülerinin katılım sağlayacağını ifade etti. Etkinliğe katılan MICE ve lüks segment çalışan acentelerin ortalama cirosunun 50 milyon dolar olduğunu ifade eden K orkmaz, etkinliğe hem otel hem acentelerin katılacağını, aralarında Türkiye’den Four Seasons, Çırağan Palace Kempinski, Regnum Carya, Consul Travel, Gloria Golf, Raffles otelleri gibi sektörün önde gelen markalarının bulunduğu 40 işletmenin etkinlikte yer alacağını dile getirdi. Organizasyonda tüm Türkiye’nin turizm değerlerini dinleyecek olan katılımcılar, İstanbul şehir turuyla şehri tanıyacak, şehrin eğlencesini yaşamak için bir organizasyonda eğlenecek.