Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünkü işlemlerde endeks, 119 bin puanı da geçerek çıkışını sürdürdü. Borsa İstanbul böylece, bir hafta içerisinde gördüğü en düşük seviyeye (110,961) göre yaklaşık yüzde 7 prim yaptı. Son 7 aylık prim, endeks bazında yüzde 50’yi buldu. Türkiye’nin risk primi de hızla gerileyerek 273’e düştü ve Haziran 2018’den beri en düşük seviyesine geriledi. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de, 19 Temmuz 2017’den bu yana en düşük seviye olan yüzde 11,29’u gördü. Böylece Türkiye, dünyanın “en parlayan” piyasası oldu ve yatırımcının yüzünü güldürdü. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, “Özellikle net yabancı alımları dikkat çekiyor. Taze para girişinin olduğu günlerde hacim rekoru kırıldı. Şimdi ilk hedef 121,500 puan” diye konuştu.