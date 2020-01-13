Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bazı ülkelerin, beyannamenin onaylı örneğini talep etmesi, işlemlerde yavaşlama ve karışıklık oluşturdu. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçerek tedbir aldı. Bundan sonra elektronik imza ile hazırlanan gümrük beyannamesine “karekod” atanacak. Böylece istendiği zaman beyannamenin çıktısı “e-İmzalı” alınabilecek. Söz konusu uygulamayla gereksiz kağıt sarfiyatı da engellenecek. Ayrıca karekodun, cep telefonu gibi araçlarla okutulmasıyla da doğrulanması yapılabilecek. Dış ticarete konu eşya için gerekli tüm bilgilerin bir arada sunulduğu “Tek Pencere Sistemi”nde 144 belge yer alıyor. Farklı kurumlardan beklenen belgelerin de tamamlanmasıyla 2020’de bu sayı 196’ya çıkarılacak.