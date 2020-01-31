Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de devam eden koronavirüs kaynaklı ölümlerin artması, küresel piyasalarda risk iştahını düşürüyor, “güvenli liman” altına talebi yükseltiyor. Gram altın, bütün zamanların rekoru olan 306 TL’ye yaklaştı. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, küresel gelişmelerin altın fiyatlarında belirleyici olmayı sürdüreceğini ifade ederek “Öngörülemeyen riskler ve kötü sürprizler altının hanesine hep pozitif yansıyor. Bu sebeple yatırımcıların portföylerindeki altın miktarını biraz daha artırmasında yarar gördüğümüzü söyleyebiliriz” dedi. Çin’den koronavirüsle ilgili gelebilecek olumsuz haberlerin ivme kazanması ve virüsün bütün dünyaya yayılma ihtimalinin, altına talebi daha da artırabileceği uyarısında bulunan Atayık, “Kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda, ons altın 1.600 doların üzerine çıkabilir. Bu durumda gram altın da 310 TL seviyesini geçer” diye konuştu.