Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı olması için mevzuat düzenlemesi yapacaklarına işaret ederek gıda kontrolü konusuna son derece önem verdiklerini, aldığı üründen şüphelenen her vatandaşın Bakanlık laboratuvarlarında bunu test ettirerek, sonucunu SMS ile öğrenebileceğini anlattı. Tarım Orman Şûrası Eylem Planı Tanıtım Toplantısında konuşan Pakdemirli; tağşiş yaparak vatandaşın sağlığıyla oynayanları ifşa etmeye devam edeceklerine dikkati çekerek “Bu cezaların ağırlaştırılması ve gerekiyorsa hapis cezasına varma konusunda çalışmalarımız sürüyor. Şubat ayı içinde bu konuda gerekli aksiyonu almış olacağız. Gıdada bilgi kirliliğinin önlenmesi ve gıda okuryazarlığının artırılması için de atım atacağız. Her gün birileri ‘Şunu yiyin, bunu yemeyin, tereyağı, yumurta tüketmeyin’ gibi şeyler diyor. O kadar karmaşa var ki, bu iş böyle yürümemeli. Bir kurul tarafından ele alınmalı. Bununla ilgili de yasa değişikliği çalışmamız devam ediyor. ‘Hangi bilimsel gerekçelere dayanıyorsun’ diye vatandaş namına bunu sorma hakkımız olacak” dedi.



GIDA VE ET HAMLESİ

Önümüzdeki süreçte tarıma ilişkin eylemlerini anlatan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: Tohumdan sofraya dijital değer zincirine ilişkin bir bilgisayar ve yazılım sistemi kuracağız, üretim ve tüketimde her adımı takip edeceğiz. Çiftçi bir sene önceden ne üreteceğini bilecek. Birim alanda daha az masrafla daha fazla ürün üretilecek. Talep edenlerle üretim yapmak isteyenler bir araya gelecek. Tohumunu, ilacını temin edeceği, ürünün kaç liraya satılacağını bileceği bir sistem olacak. Kırmızı et üretiminde küçükbaş etin payını artıracağız. Tarım arazilerini büyüteceğiz. Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu ve verimli kullanılması ile su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için Su Kanunu çıkarılacak.