Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Türkiye, Rus yapımı S-400, ABD yapımı Patriot ve Fransız-İtalyan konsorsiyumu EUROSAM firması ürettiği SAMP/T sistemi ayarında bir yerli hava savunma sistemi için son yıllarda yoğun bir çaba gösteriyor. Bu kapsamda her türlü hava tehdidine karşı koruma sağlayacak HİSAR ailesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Projenin ilk iki halkasını oluşturan alçak irtifa savunma sistemi HİSAR-A ile orta irtifa hava savunma sistemi HİSAR-O testleri başarıyla geçerken, HİSAR’ın son halkası oluşturan uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER (HİSAR-U) için çalışmalar hız kazandı. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) öncülüğünde ASELSAN ve ROKETSAN bünyesinde geliştirilen HİSAR projesiyle Türkiye artık hava tehditlerine karşı savunmasız olmayacak. Özellikle Suriye sınırından gelen her türlü hava tehdidine karşı yerli sistemler kritik önem taşıyacak.



Geçtiğimiz yıl yapılan testlerde başarısını ispatlayan 15 kilometre menzile sahip Hisar- A’nın bu yıl envantere girmesiyle Türkiye ilk kez yerli bir hava savunma sistemini üretmiş ve kullanıma almış olacak. Orta irtifa olarak geliştirilen HİSAR-O, 2022’de, 70-90+ kilometre arasında menzile sahip olması tahmin edilen HİSAR-U ya da diğer adıyla SİPER’in ise 2025-2026 yıllarında TSK’nın envantere girmesi planlanıyor.