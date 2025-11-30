İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunduğu İran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.
Özetle
Kaydet
Gündem 10 dk önce
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.
- Fidan, İran’ın başkenti Tahran'da temaslarına devam ediyor.
- Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından kabul edilen Fidan, resmi müşterek temaslarda bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran’da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın başkenti Tahran'da temaslarına devam ediyor.
Bakan Fidan, temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DÜNYA
200 kilometrelik yeni İpek Yolu hamlesi: Türkiye-İran ortak demiryolu için düğmeye bastı!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR