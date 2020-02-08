Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Van’da meydana gelen çığ felaketi sonrası bazı uzmanlar tarafından tünel eksikliği gündeme getirildi. Facianın yaşandığı Çatak-Bahçesaray yolu üzerinde yer alan Karabet Tüneli, Türkiye’nin ilk prefabrik kar tüneli olarak biliniyor. Günde ortalama 420 aracın geçtiği 70 kilometre uzunluğundaki Çatak-Bahçesaray yolunun 3 kilometresinin dayanıklı asfalt olarak da bilinen ‘Bitümlü Sıcak Karışım’, 66 kilometresinin ise normal asfalt diye tabir edilen ‘Sathi Kaplamalı’ olduğu belirtiliyor. Karabet Kar Tüneli’nin uzunluğu ise 2 kilometrelik bir bölümü kapsıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, başta Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Karadeniz olmak üzere yoğun kar yağışlarının yaşandığı bölgelerde tünel çalışmalarını 2003’den sonra artırdı. 2003-2019 yılları arasında yapılan 284 tünelin uzunluğu 408,2 kilometreye ulaştı. Türkiye’deki toplam tünel sayısı 353, uzunlukları ise 434 kilometre. Sadece 2019 yılında 43 kilometre uzunluğunda 26 tünel inşa edildi. 2020 yılında da 25,2 kilometrelik tünel yapımı hedefleniyor.



ÖNEMLİ TÜNELLER AÇILDI

Geçtiğimiz yıl tamamlanan tüneller arasında T3, T4 ve T5 Tünelleri (İstanbul), T1 Tüneli (Amasya), Dim Tüneli (Antalya), Buruncuk Tüneli (İzmir), Erkenek Aç Kapa Tüneli (Malatya), T1 Tüneli (Mersin), Sarıtaş Tüneli (Hakkâri), T33 ve T37 Tünelleri (Artvin), T1 Tüneli (Çanakkale) bulunuyor. 2020-2022 yılları arasında tamamlanması planlanan tüneller arasında Zigana Tüneli (Trabzon-Gümüşhane), Kop Tüneli (Erzurum-Bayburt), Dallıkavak Tüneli (Erzurum-İspir), Ilgar Tüneli (Ardahan-Hanak), Gelibolu-Eceabat Tünelleri (Çanakkale), Alacabel Tüneli (Konya-Antalya), Güzeldere Tüneli (Van-(Hakkâri-Yüksekova) Ayrım, Aşık Şenlik Tüneli (Çıldır-Aktaş), Sertavul Tüneli (Konya-Karaman), Akdeniz Sahil Yolu Tünelleri, Kahramanmaraş-Kayseri Tünelleri, Karasu Tüneli (Kaynarca-Karasu) yer alıyor.



400 KARLA MÜCADELE MERKEZİ

Yollarda kar ve buz ile mücadele de belli bir program dâhilinde yapılıyor. Yurt genelinde 400 adet karla mücadele merkezi bulunuyor. 8 bin 310 adet makine ve ekipman ile 10 bin 223 personel tam vardiya çalışıyor. Karla mücadele merkezlerinde kullanılan malzemeler, kış gelmeden tedarik edilerek yeteri kadar stoklanıyor. 2019 - 2020 kış programı kapsamda 278 bin 593 ton tuz, 371 bin 148 metreküp agrega, 3 bin 28 ton da kimyasal buz çözücü malzeme depolanmıştı.



ZORLUKLAR AŞILIYOR

Kar sebebiyle hayata geçirilen tünellerden, Rize’yi Erzurum’a bağlayan Kırık Tüneli’nde hâlen çalışmalar sürüyor. Tünelin yüzde 35’i tamamlanmış durumda. Yine, kar ve tipi nedeniyle sık sık kapanan Giresun-Şebinkarahisar yolunun 71 ile 77 km arasındaki bölgede de tünel çalışması bulunuyor. Yaklaşık 6 kilometrelik Eğribel çift tüp tünelinin yüzde 42 oranında tamamlandığı ifade ediliyor. Karadeniz Sahil Yolu’ndaki trafik yoğunluğunda rahatlama sağlayacak Salarha Tüneli’nde ise gerçekleşme yüzde 37’yi buldu. Güzergâh yolu 8,9 km kısaltıyor.