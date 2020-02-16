Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörün en büyük dut pekmezi üreticilerinden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu “Cumhurbaşkanı’mızın açıklaması sonrası dut pekmezine karşı aşırı bir talep oluştu. Market zincirleri ve gıda satış noktaları taleplerini iki katına çıkardı. Talebi karşılamak için ek üretim planlaması yaptık” diye konuştu. Dut pekmezinin sağlık açısından birçok faydası bulunduğunu belirten Göksu “Özellikle çocukların vücut gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Aç karna sabahları içilecek bir kaşık dut pekmezi vücut direncini artırmada ve salgın hastalıklara karşı doğal bir korunma yöntemidir” dedi.