Sektörün en büyük dut pekmezi üreticilerinden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu “Cumhurbaşkanı’mızın açıklaması sonrası dut pekmezine karşı aşırı bir talep oluştu. Market zincirleri ve gıda satış noktaları taleplerini iki katına çıkardı. Talebi karşılamak için ek üretim planlaması yaptık” diye konuştu. Dut pekmezinin sağlık açısından birçok faydası bulunduğunu belirten Göksu “Özellikle çocukların vücut gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Aç karna sabahları içilecek bir kaşık dut pekmezi vücut direncini artırmada ve salgın hastalıklara karşı doğal bir korunma yöntemidir” dedi.
Cumhurbaşkanı’nın tavsiyesi dut pekmezi satışlarını artırdı
16.02.2020 - 03:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüse karşı vücudun direncini artırmak için her gün dut pekmezi içtiğini söylemesinin ardından satışlar patladı.
Etiketler : dut pekmezi,
681662 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/681662.aspx
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