Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa endeksinden iki sıfır atılıyor. Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, endeksten iki sıfır atılması için çalışma başlattıklarını belirterek, operasyonu mayıs ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi. Borsadan sıfır atılması ile endeksin 1.200’lere geleceğini dile getiren Atilla, böylece enflasyonist piyasa algısının da biteceğini söyledi. Borsanın halka arzı konusunda da çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar hazır hâle geleceklerini ifade eden Atilla, şunları kaydetti. “Borsayla ilgili algıyı değiştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Tanıtıcı videolarla algı problemlerini çözeceğiz. Borsaya yatırım fonları üzerinden çok gelen var. Yatırım fonu müşterisi üç milyonun üzerinde. Bankaların finans sistemini domine eden rolü azalmalı, sermaye piyasalarının rolü artmalı. Borsada günde 8-10 bin yeni hesap açılışı oluyor. Faizlerin düştüğü ortamda borsaya ilgi artıyor. İşlem hacimlerimiz geçen seneye göre ikiye katlandı. Daha fazla yerli yatırımcının gelmesi için çalışmalar var ancak olgunlaşmadı. Yatırım fonları üzerinden borsaya gelmek daha mantıklı. Vatandaşlarımızın sermaye piyasalarına yatırım yapmalarını arzu ederim.



AÇIĞA SATIŞ VE MESAİ SAATLERİ

Borsada açığa satış yasağının kalkması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Atilla, seans saatlerinde değişiklik yapılmasının ise gündemde olmadığını söyledi. Atilla, Borsa İstanbul’un Finans Merkezine taşınma tarihinin ise 2022 veya 2023’ü bulabileceğini bildirdi. Atilla, Borsa İstanbul’da yapılacak düzenlemeleri şöyle sıraladı:

¥ Halka açıklık oranı çok düşük hisselerde düzenleme olacak.

¥ Temettünün vergilendirilmesi konusunu diğer kurumlarla ortak çalışıyoruz, sade hâle gelmeli.

¥ Ödünç piyasasını daha aktif hâle getirmek için çalışma başlattık.

¥ Bitcoin’in borsada alınıp satılması yakın zamanda zor. Vadeli işlemlerde düşünülebilir.