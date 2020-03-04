Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme yapılacak. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı lanalar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.