1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme yapılacak. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı lanalar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.
SGK ve Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu anlaşması
04.03.2020 - 10:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı.
Etiketler : emekli,
685645 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/685645.aspx
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