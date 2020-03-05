Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emeklilerin promosyon ücretleri belli oldu. Buna göre önümüzdeki üç yıllık dönem için 13 milyon emekliye 9 milyar lira ödeme yapılacak. Emekli aylığı 1.500 liraya kadar olanlar 500 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında olanlar 625 lira, 2 bin 500 lira üstündekiler ise 750 lira ödeme alacak. Ödemeler tek seferde ve peşin olarak gerçekleştirilecek.

SGK ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı. SGK’da düzenlenen protokolün imza törenine, SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan katıldı. İmza töreninde konuşan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017’deki talimatı üzerine, SGK ve bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere ilk defa üç yıllık süre için promosyon ödenmesinin sağlandığını hatırlatarak, sözleşme süresinin bu ay itibarıyla dolduğunu söyledi.



YÜZDE 66 ARTIŞ SAĞLANDI

Bu kapsamda 12 milyon emekliye bankalar tarafından 4,6 milyar lira tutarında ödeme yapıldığı bilgisini veren Yılmaz “Bu üç yıllık sürenin sona ermesiyle 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme yapılması çalışmalarını bugün itibarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda emekli aylığı; 1.500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında olan emeklilerimize 625 lira, 2 bin 500 lira üstünde aylık alan emeklilerimize ise 750 lira tutarında promosyon ödenmesi kararını aldık. Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağladık. Önümüzdeki dönemde 13 milyon emeklimize yaklaşık 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesinin yapılmasını öngörüyoruz. Emekli aylığı ödeyen en büyük pay Ziraat Bankamıza ait. Bu oran da yaklaşık yüzde 40 civarında olacak” dedi. SGK’nın bayram ikramiyesi, promosyon ödemeleri, SGK destek primlerinin kaldırılması gibi iyileştirmeler ile emeklinin yanında olmaya devem ettiğini belirten Yılmaz, yapılanların “Emeklilerin aylıklarından kesinti yapılacak” yalanına en güzel cevap olduğunu söyledi.



Emeklilerin aylıkları karşılığında banka promosyonu alabilmesini sağlayacak protokol, SGK Başkan Vekili Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Gülcihan tarafından imzalandı.



Garanti BBVA promosyonu 1.200 liraya yükseltti

Garanti BBVA ve SGK arasında imzalanan yeni protokolle 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak. Böylece Garanti BBVA emeklilere ödediği promosyonda yüzde 166’lık bir artış gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA’ya taşıyabilecek.



Yapı Kredi, bin liraya kadar ödeme yapacak

Özel bankalarla ilk anlaşma Yapı Kredi ile yapıldı. 31 Mart’a kadar bankayı tercih eden ve üç yıl maaşlarını Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler bin liraya varan promosyon alabilecek. Banka ayrıca Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor. Emekliler Medline acil sağlık hizmetinden de bir yıl boyunca ücretsiz yararlanabiliyor.