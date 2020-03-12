Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türk sanayicileri, sağlık alanında önemli yatırımları hayata geçiriyor. Sağlık Yatırımcıları Derneği Başkanı Dr. İhsan Şahin, Ankara’da 500 milyon lira yatırımla kurdukları fabrikada enjektör, kan tüpü ve serum seti üreteceklerini söyledi. Şahin, bir yıl içinde 400 milyon adet enjektör, 200 milyon adet kan tüpü, 100 milyon adet de serum seti üretme kapasitesine sahip olduklarını belirterek “Şu anki kapasitemizle ülkemizin serum seti ihtiyacının tamamını, kan tüpü ihtiyacının yüzde 70’ini, enjektörün ise yüzde 50’sini tek başına üretebilecek durumdayız. Bu üretimi de yurt dışından aldığımız muadil ürünlerden yüzde 15-20 daha ucuza yapabileceğiz” dedi. Fabrikada maksimum kapasiteye iki ay içerisinde çıkacaklarını anlatan Şahin, tam kapasiteye ulaşıldığında bin 100 kişinin fabrikada istihdam edileceğini söyledi.

İĞNE UCUNA HER SENE 200 MİLYON DOLAR ÖDÜYORUZ

Üç ay gibi kısa bir sürede fabrikada dördüncü ürün olarak iğne ucu üretmeye başlayacaklarını da ifade eden Şahin “Ülkemizde iğne ucu üretilmiyor. Şimdi Sanayi Bakanlığı ile onu konuşuyoruz ve bunu da yerli üreteceğiz. Türkiye’de her yıl 1 milyar 500 milyon adet iğne ucu tüketiliyor. Bunun için dışarıya yaklaşık 150-200 milyon dolar ödeniyor. Bunları Çin, Güney Kore, Almanya ve Japonya’dan alıyoruz. Bizim talebimiz şu: Bu ihtiyacın belli bir oranı yerli üreticiden temin edilebilir” diye konuştu.

SAVUNMADAKİ GİBİ OLMALI, ‘SAĞLIK SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI’ KURULMALI

Bu yatırımı hayata geçirirken hibe kredisi ve teşviklerden de yararlandıklarını anlatan Şahin “Yatırımcının paraya, vergi teşvikine, SGK desteğine ihtiyacı var ama asıl olması gereken alım garantisi” dedi. Şahin şunları söyledi: Son dönemde önemli teşvikler başladı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı’mız ‘bu ürünleri yerli ve millî üreteceksiniz’ dedikten sonra teşvik konusu yeni bir boyut kazandı. Sağlık sektöründeki gelişmelerin Savunma Bakanlığındaki gelişmeler gibi olması lazım. Sağlık Sanayi Müsteşarlığı diye bir yapı kurulabilir. Sağlık endüstrisi ve global sağlık sanayisi dünyanın en büyük ikinci sanayisi. Sektördeki küresel oyuncular, yeni üreticileri ve oyuncuları daha üretimlerinin ilk yıllarında boğuyorlar ve yaşamalarına izin vermiyorlar. Bu sebeple sağlık sektöründe dünya çapında firmalar ve markalar çıkaracaksak, önce kendi ülkemizde bu markaların doğmasını ve yaşamasını sağlamalıyız. Tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sektöründe de stratejik ürünlere verilecek gerçek teşvik alım garantisidir.

MEDİKAL ALANDA BAĞIMLILIK AZALABİLİR

Türkiye’nin tüm dünyayı sarsan koronavirüsü lehine çevirebileceğini anlatan Şahin şöyle konuştu: Basit sarf malzemeleri üretiminde dünyanın yaklaşık yüzde 60 ihtiyacını tek başına karşılayan Çin yaklaşık 3 aydır fabrikalarında kontağı kapattı. Dünyaya maske, enjektör, tıbbi önlük ve dezenfeksiyon solisyonu satan Çin, şimdi bunları almak istiyor. Ülkemize de çok sayıda sipariş geliyor. Çin en büyük üretici iken 1,5 milyarlık nüfusu ile en büyük tüketici hâline dönüştü. Türkiye medikal sanayi olarak diğer sanayilerden önde. Basit sarf malzemesini rahatlıkla üretebilir ve pazarın yüzde 20’sini bir yıl gibi bir süre içerisinde ele geçirebilir ve ülke gelirini ikiye katlayabiliriz. Türkiye ilaç ve medikal sarf malzemeleri sektöründe yüzde 95 oranında dışa bağımlı. Gerekli desteklemeler ile bu bağımlılığı kısa zamanda yüzde 15’lere çekebiliriz.