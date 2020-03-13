Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Ocak 2020’den itibaren vergi mükelleflerine kesilen 5 bin TL ve üzeri faturalar e-Belge portali üzerinden e-Arşiv fatura olarak kesilmek zorunda. Türkiye’de 2010 yılından bu yana başlayan e-Fatura uygulaması hakkında konuşan YSM Bulut Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yazıcı, KOBİ’lerin bu tebliği ile avantajlı hâle geçeceklerini söyledi. Yazıcı “Tamamen yerli ve millî kaynaklarla geliştirmiş olduğumuz YSM Bulut Platformu yazılımlarımızla KOBİ’ler başta olmak üzere tüm vergi mükellefleri hem e-dönüşüm zorunluluklarını yerine getirecek hem de gelir-gider tablosunu görecekler, faturalarınıı kesip aynı zamanda tüm idari, mali ve stok kayıtlarını, proje, retim vb. bütün iş süreçlerinin kayıtlarını da arşivleyebilecekler. İşini cepten, tabletten, masaüstü ve dizüstü bütün online cihazlarından yönetebilen KOBİ, avantajlı hâle geçecek” dedi.