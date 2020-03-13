Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da değer kaybı gün içinde yüzde 8’i buldu. Bazı borsalarda işlemler durduruldu. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 7 gerilemeyle yeniden 33 doları gördü. Altının onsu da düşüşlerden nasibini aldı. 1600 doların altına gerileyen onstaki kayıplar, yüzde 3’e yaklaştı. İçeride dolar, 6,28’i aştı. Virüsün yayılmaya devam ediyor olması ve henüz bir çözüm bulunamaması piyasalarda paniği artırıyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi için risklerin ‘önemli ölçüde’ aşağı yönlü olduğunu belirtti. Banka, 2020 yılı büyüme beklentisini de yüzde 1,1’den yüzde 0,8’e düşürdü. Asya ve ABD tarafından da olumsuz sinyaller geliyor. Hareketlerin bu derece sert olmasında, robotların devreye girerek “zarar kes” satışı yapmasının etkili olduğu belirtiliyor. Analistler, panik satışlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.