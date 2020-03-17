Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde tedbirler alındığını ve alınacağını vurguladı. Albayrak, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınına karşı alınacak önlemlere ilişkin açıklamada bulundu. Ekonomiye etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündem olarak belirlediklerini vurgulayan Albayrak; tüm kurumların dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz ettiğini, olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladığını bildirdi. Albayrak “sorunun küresel, mücadelenin ise ulusal” olduğuna işaret ederek, bu kapsamda TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ile sektör temsilcisinden sürece ilişkin değerlendirmelerini ve taleplerini aldıkları bilgisini verdi.

TAMPONLARIMIZ VAR

Ülkenin, böyle süreçleri çok rahat şekilde atlatmanın güvencesi olan güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücü ile dinamik bir iç pazara sahip olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: Ülkemiz, olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar ülke ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması, birinci önceliğimizdir. Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere, tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacak. Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır.

İTO: HIZLI OLALIM

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hükûmetin alacağı tedbirlerin açıklanmasının ardından hızlı şekilde hayata geçmesinin kritik olduğunu, çözüm paketi sayesinde en az hasarla sürecin atlatılacağını belirtti. Avdagiç, “Merkez Bankası’ndan faiz düşüşü beklentilerimiz devam ediyor ama bu, enflasyonla uyumlu olmalı. Yoksa ters bir sürece girebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ

Ödemeler ve krediler ertelensin

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Kovid-19 salgınından turizm, ulaşım ve lokantacılık başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör var. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimiz için vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep ediyoruz. Kamu ve özel bankalardan kullanılan kredilerin, talep hâlinde ötelenmesi de önemli destek olabilir.

Önceliğimiz istihdam

∂ Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği: Dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri, ülke ekonomilerini zor durumda bırakmıştır. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Önlemlerin hızla hayata geçirilmesi, toparlanmanın devamı ve istihdamın korunması için önemlidir.

Birlikte aksiyon

∂ Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu: Kamu-özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte oluşturulacağı etkili bir kriz yönetiminin, virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirilmesinde önemli çarpan etkisi oluşturacağına inanıyoruz. Bu noktada, hükûmete olduğu kadar iş dünyası örgütlerine, tüm işletmelere ve iş dünyası liderlerine de önemli görevler düşüyor.