11 Mart’tan itibaren geçen yılın aynı dönemine göre alışverişlerde yüzde 60-70 artış görünüyor. Vatandaşımız evde de olsa tüketilecek oran belli. Stoklanan kalemleri daha fazla tüketemeyecekler sonuçta. Kimse endişe etmesin. Et, süt, hububat kısmında her kısımda stoklar yeterli. Balıkta da 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan ülkeyiz. Yetiştiricilik ve avcılıkta eksik yok. Protein kaynaklarında eksik yok. Görürsek, tedbirleri alırız. Et, süt, makarnada eksik yok. Market raflarına gerekli takviyeler yapıldı. Et Süt Kurumu depoları yeterli. Soğan, patates miktarı yeni ürün dönemine kadar yeterli. Fahiş artışlarda müdahalesini yaparız.